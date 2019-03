VIDÉO - Instant détox : la recette pour des fajitas au poulet allégées

Des plats revisités version allégée, des boissons revigorantes ou encore des recettes pour soigner les petits maux du quotidien... L'instant détox, c'est le nouveau format de LCI qui prend soin de vous et de votre alimentation.





Pour ce nouveau numéro, on vous propose de préparer un plat qui fait toujours l'unanimité : des fajitas au poulet ! Des fajitas, oui, mais allégées. Comment ? Tout se joue dans la sauce : on prend de la crème fraîche sans matière grasse, accompagnée de fromage frais à 0%, on supprime l'huile d'olive ou de tournesol et on se contente des poivrons, du poulet et des oignons. Une recette à effectuer en une vingtaine de minutes grand maximum. De quoi se faire plaisir sans trop culpabiliser !