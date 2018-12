VIDÉO - Instant détox : la recette pour une bûche de Noël express et allégée

Pour une bûche de Noël au chocolat : commencez par séparer les jaunes des blancs puis fouettez les jaunes d'œufs avec la levure, la farine et un peu d'eau. Ensuite, battez les blancs en neige et incorporez-les avec le reste de la préparation. Mélangez le tout. Étalez la pâle dans un moule long et plat puis enfournez pendant une dizaine de minutes à 180 degrés. Une fois sorti du four, posez le biscuit sur un torchon humide et roulez-le.





Deuxième étape : le chocolat ! Faites le fondre au bain-marie puis ajoutez le beurre. Déposez le chocolat fondu et roulez-le, puis ajoutez le reste du chocolat sur l'ensemble de la bûche. Laissez reposer deux heures au frigo. Ajoutez des copeaux et des framboises sur votre bûche et voilà, c'est prêt ! Vous pouvez déguster !





D'après une recette de Marmiton.