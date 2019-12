J'achète ma bûche de Noël à la ferme

Si les bûches de Noël s'achètent dans les pâtisseries, on peut désormais en trouver dans les fermes. À Plogastel-Saint-Germain, cela fait trois ans que Christine confectionne des bûches de Noël et plus de 1 500 desserts, déclinés en six parfums. Tous ces produits ont été réalisés à partir du lait de vache de l'exploitation. Et à quelques jours de Noël, la boutique de la ferme est bondée de monde tous les après-midi. De nombreux Finistériens veulent ces desserts sur leurs tables de Noël.



