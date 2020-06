La grande saison des araignées de mer débute en Bretagne

Au marché de Landéda (Finistère), les araignées de mer se retrouvent partout sur les étals. A six euros le kilo, elles sont presque deux fois moins chères qu'en période de fêtes. Pour ceux qui préfèrent les ramasser soi-même, la pêche est limitée à six par personne avec une taille à respecter. Les araignées de mer peuvent se déguster avec un peu de mayonnaise ou bien une bonne salade et des tomates.



