La recette confinée : le secret des frites

Tout le monde connaît la saveur inégalée des frites belges. La recette est simple mais nécessite quelques petits tours de main. D'abord, le choix des pommes de terre doit s'orienter spécifiquement vers les plus anciennes. Elles sont plus sèches et donc plus croustillantes. Une fois épluchées, les laisser un peu dans l'eau avant de les découper et les sécher dans un linge. Pour les frire, il est mieux d'utiliser du blanc de bœuf. Deux étapes de cuissons avec deux températures différentes. Découvrez comment on obtient des frites croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur.



Ce dimanche 26 avril 2020, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous montre comment réussir des frites belges, faites maison. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 26/04/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.