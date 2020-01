La recette des queues de gambas au panko

Avec l'aide de Thomas Boullault, Olivier Poels nous a préparé une recette japonaise qui se déguste en entrée ou en apéritif. Il s'agit de queues de gambas au panko. Pour concocter la crème de têtes de gambas, faire cuire les têtes de gambas avec de l'huile d'olive, de l'ail, des échalotes et de la concentrée de tomates. Flamber la préparation avec du cognac et ajouter la crème, le basilic et un peu d'épices. Décortiquer ensuite les queues de gambas et tremper dans la tempura, ensuite dans la farine japonaise puis frire le tout.



Ce dimanche 19 janvier 2020, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous a préparé des queues de gambas en panko. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/01/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.