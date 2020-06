Le cake au fromage

Cette recette de saison est à base de fromage de chèvre frais, d'herbes du jardin et de jambon. Il nous faut 200g de farine, quatre œufs, 10 cl de crème, un sachet de levure chimique, une tranche de jambon, du fromage de chèvre frais accompagné de ciboulette, de basilic, d'estragon, d'huile d'olive et enfin, le sel et le poivre. Mélangez ces derniers avec la farine, les œufs, la crème fraîche, la levure et le fromage de chèvre. Puis tranchez en petits morceaux le jambon et rajoutez-le à la pâte. Versez le tout dans un moule à cake pour le cuire 30 minutes au four à 120° C.



Ce dimanche 21 juin 2020, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous guide pour la recette du cake au fromage. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 21/06/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.