Le confinement source de conversion au bio ?

Le confinement a incité les consommateurs à se rapprocher des cultivateurs de fruits et légumes locaux. Nombreux sont ceux qui se sont convertis au bio. En dix ans, c'est la première fois qu'on assiste à des ruptures de stock et à l'augmentation du prix d'un panier moyen, de 40 à 60 euros. Pour cause, les habitués achètent plus et de nouveaux clients affluent. Une aubaine pour la grande distribution, mais aussi pour les producteurs. Cette ruée vers le bio s'arrêtera-t-elle en même temps que le confinement ?



