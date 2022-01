Le grand format : cheddar, le fromage qui fait la fierté des Britanniques

C'est bien dans le village de Cheddar à 200 km de Londres que nous allons en retrouver l'origine. Il serait né au XIIe siècle au cœur de ces gorges de calcaire. Et c'est Katherine et John Spencer qui en sont les gardiens. Mais avant d'arriver là, il faut réceptionner chaque matin le lait de ces vaches, des Holstein. "On reçoit notre lait d'une seule ferme. Et on utilise le lait cru sans pasteurisation. Ça reflète vraiment la façon dont les vaches ont été nourries et élevées", explique John Spencer, directeur général "The cheddar gorge Cheese Company".