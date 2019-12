Le Grand format : la bûche de Noël du chef pâtissier Max Martin

Depuis quelques années, la bûche de Noël se pare de nouveaux habits. Ces derniers sont très travaillées et ne doivent pas faire oublier l'essentiel, les saveurs qui se déclinent dans la bouche. Innover mais surtout faire rêver les clients, c'est le défi que tous les grands pâtissiers relèvent chaque année. Max Martin, consacré "chef pâtissier de l'année 2020" par le Gault & Millau, n'échappe pas à cette règle. Il nous a fait découvrir les secrets de la bûche parfaite.



