Le parcours d’une coquille Saint-Jacques

La coquille Saint-Jacques est la star de la table à cette époque de l'année. Pour obtenir un kilo de noix, il faut décortiquer environ huit kilos de coquilles. En Normandie, l'un des hauts lieux de l'Hexagone, il se passe le moins de temps possible entre sa sortie de l'eau et son atterrissage dans notre assiette. Découvrez son parcours dans la vidéo ci-dessus.



