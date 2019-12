Le pata negra d'Espagne, l'un des meilleurs jambons au monde

Symbole de la gastronomie espagnole, le pata negra est un produit d'exception. Il bénéficie des mêmes soins qu'un grand vin. Un pêché mignon dont les Espagnols auraient bien du mal à se passer. Le jambon ibérique, précieusement conservé comme un grand cru, coûte en moyenne 500 euros. Nous sommes parmi les plus grands consommateurs de ce produit de luxe.



