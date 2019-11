Les aliments fermentés sont-ils meilleurs pour notre santé ?

Légumes, thé, ketchup ou même jus de choucroute... Les produits fermentés sont de plus en plus nombreux, ils séduisent aussi de plus en plus de consommateurs. Une tendance sur laquelle le JT de 20 heures de TF1 a enquêté en partant à la rencontre des fondatrices d'une entreprise de transformation de légumes par lacto-fermentation, d'une restauratrice qui ne sert que des produits fabriqués grâce à cette technique, et en arpentant les allées d'un magasin bio.

Ce procédé, qui permet de conserver longtemps des produits tout en démultipliant leurs qualités nutritionnelles, repose sur la macération plusieurs heures durant d'un aliment riche en bactéries lactiques (comme le chou) dans de l'eau salée. Il est également possible d'ajouter ces bactéries (grâce à des ferments lactiques) directement dans les aliments.