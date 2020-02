Les asperges sont déjà là

On en produit dans de nombreuses régions françaises. Ça y est, les asperges sont là. Elles sont arrivées en avance cette année. Celles qu'Olivier Poels nous a emmené proviennent du Sud du pays. Leurs couleurs sont variées. Les asperges blanches sont plus rondes et plus douces, et les asperges vertes ont un côté un peu plus végétal assumé. Pour bien les choisir, pensez à regarder la queue. Il faut qu'elle soit ferme et pas trop sèche. Quid du prix des asperges ? Comment bien les cuire ?



Ce samedi 29 février 2020, Olivier Poels, dans sa chronique "Le panier du marché", nous donne quelques astuces pour bien choisir et cuire les asperges. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 29/02/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.