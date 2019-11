Le biscuit artisanal, comme celui fabriqué dans l'entreprise normande que les caméras de TF1 ont visitée, ne connaît pas la crise. Mais il est bien le seul car, dans les supermarchés, les ventes de biscuits industriels sont en recul : moins 2% en 2018. Les consommateurs sont en effet de plus en plus regardants sur la composition des gâteaux. Alors, comment les fabricants réagissent-ils et les biscuits peuvent-ils être bons pour la santé ? C'est la question posée par le "grand format" du JT de 20 heures en tête de cet article.



Une enquête qui montre qu'au petit jeu des applications nutritionnelles, les biscuits de la grande distribution font plutôt figure de mauvais élève : sur la trentaine de références passées au crible dans le reportage, les produits beaucoup trop caloriques, sucrés et à forte teneur en additifs sont légion. Et si certains fabricants misent de plus en plus sur les biscuits bio, ceux-ci ne sont pas non plus exempts de reproches : ils ne garantissent en particulier pas l'absence d'huile de palme. Le secteur du bio reste d'ailleurs marginal : à peine 5% du marché.