Les gougères au fromage

Pour cuisiner de bonnes gougères au fromage croustillantes, il faut de l'eau, du beurre, des œufs, de la farine, du fromage râpé, de la moutarde en grain et un peu de poivre. La préparation commence par la pâte de gougère où la farine sera mélangée avec le beurre fondue dans l'eau. Une fois que la pâte est compacte, on y incorpore trois œufs, le fromage râpé, la moutarde et le poivre. Vous en faites plusieurs boules de gougères en les lustrant légèrement par un jaune d'œuf. Pour les faire cuire, mettez-les dans un four à 180° durant 25 minutes et le tour est joué. Bonne dégustation !



Ce dimanche 19 avril 2020, Olivier Poels dans la chronique "La recette confinée", nous donne les étapes de préparation des gougères au fromage. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/04/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.