Les huîtres de Cancale inscrites au patrimoine immatériel français

Les huîtres de Cancale sont un produit dont on est très fier dans la baie du Mont-Saint-Michel. Elles sont reconnaissables à leur goût iodé et de noisette. Le produit vient de faire son entrée dans le patrimoine culturel immatériel du pays. Mais c'est surtout une grande récompense pour la soixantaine d'ostréiculteurs cancalais de la baie. La prochaine étape serait une reconnaissance internationale par l'Unesco. Chaque année, ils produisent 5.000 tonnes d'huîtres plates et creuses.