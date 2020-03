Les nuggets de poulet

Pour avoir des nuggets de poulet de qualité, il ne vous faut ni plus ni moins que du poulet, du blanc ou de la chair de cuisse fera l'affaire, et de la panure. Pour réaliser cette dernière, on aura besoin de farine, d'œuf battu et de chapelure. Pour plus de saveur, vous pouvez ajouter du curry, du fromage ou des herbes à celle-ci. Pour la cuisson, on adopte une panure à l'anglaise avant de poêler les nuggets pendant deux minutes à feu vif.



Ce dimanche 22 mars 2020, Olivier Poels dans la chronique "La recette confinée", nous donne la recette pour faire si-même ses nuggets de poulet. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/03/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.