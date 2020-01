Les pâtissiers tentent de revisiter la galette des rois

C'est la pâtisserie reine de la saison, la plus vendue en France en l'espace d'un mois. Industrielles ou artisanales, 32 millions de galettes des rois sont achetées chaque année, près d'une par seconde à l'approche de l'Épiphanie. Et il y en a pour tous les goûts : frangipane, framboise, pomme, praline... L'une des nouveautés de cette année est la galette à la fève de cacao et à la vanille grillée. Mais peut-on encore parler de galette avec ces parfums ?



