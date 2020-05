Les petits pots à la vanille

En cette période de confinement, rien de tel qu'une petite douceur pour se remonter le moral. Voici une recette réalisable en trois minutes chrono qui vous fera retomber en enfance. Vous aurez besoin de 5O g de sucre, de deux jaunes d’œufs, de la vanille en poudre, 35 g de maïzena, 500 mL de lait et 250 mL de crème liquide. Dans une casserole, mettre à chauffer la moitié du lait, la crème, le sucre et la vanille. Mélanger le tout et porter à ébullition. Dans un saladier, mélanger les jaunes d’œufs, la maïzena et le reste du lait. Verser le tout dans la casserole puis remuer énergiquement jusqu'à épaississement de la crème. Retirer la casserole du feu et dresser dans des ramequins. Le tour est joué, il ne reste plus qu'à déguster !



Ce dimanche 3 mai 2020, Olivier Poels dans la chronique "La recette confinée", nous prépare des petits à la crème de vanille. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 03/05/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.