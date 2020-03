Avec l'aide de Romain Meder, Olivier Poels nous a préparé un plat à base de céréales et de légumineuses. Côté céréales, on a besoin du petit épeautre, du quinoa, du blé de Khorasan, des lentilles vertes et des pois chiches pour les légumineuses. Il nous faut également du fromage blanc, des épices, de la coriandre, de l'ail et des oignons. Dans un premier temps, tremper les dans l'eau pendant plusieurs heures. Après égouttage, on les laisse se reposer toute une nuit pour avoir des germes. Ensuite démarrer la cuisson "à court mouillement" avec les oignons et les épices dans une casserole, puis ajouter les légumineuses et les céréales. Enfin, dresser le plat avec toute la garniture.



Ce dimanche 8 mars 2020, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous fait découvrir la préparation du méli-mélo de céréales et légumineuses avec Romain Meder. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/03/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet, sur LCI.