Noël : treize desserts à déguster

À quelques jours de Noël, évoquer la tradition des treize desserts de Provence est justifié. Apparus au XIXeme siècle à Marseille, ces treize desserts représentent symboliquement les convives de la Cène. Si traditionnellement, on les dégustait en rentrant de la messe de minuit, aujourd'hui, il est plus commun de les manger au dessert. La liste de ces treize desserts n'est pas exhaustive, mais il y a quand même une base à savoir la pompe à l'huile, les nougats blanc et noir et les quatre mendiants. Le reste dépendra des préférences de chacun.



