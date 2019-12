Les panais sont riches en énergie et en goût. Ce dimanche, le chef Richard Robe nous propose une recette à base de ce légume de saison : les panais rôtis au miel. Comme ingrédients, il faut des panais, du thym, de l'ail et de l'huile d'olive. Pour réaliser cette recette très simple, préparer les ingrédients sur une plaque à rôtir, puis les badigeonner avant de les couvrir de papier aluminium. La durée de la cuisson est de 40 min. Ensuite, mettre du miel sur une poêle pour blondir les panais. Enfin, y ajouter le jus de volaille et dresser le plat sans oublier un peu de jus de citron.



Ce dimanche 1er décembre 2019, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous prépare des panais rôtis au miel. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.