Stéphanie Le Quellec nous accueille une nouvelle fois dans son nouveau restaurant, La Scène dans le huitième arrondissement de Paris. Elle nous concocte ce dimanche un plat simple, mais tout aussi délicieux, avec du lieu jaune. Pour sa recette, il faut un pavé de lieu, de ligne de préférence, des endives, de la cecina de bœuf, du parmesan, des feuilles d'oseilles et une tranche de pain de mie. Dans un premier temps, tailler en petits dés la tranche de pain de mie et les sécher au four. Découper ensuite en petits cubes la cecina de bœuf et les réserver. Effeuiller les endives et nettoyer les feuilles d'oseilles. Passer à la cuisson du poisson puis rajouter au fur et à mesure le reste des ingrédients dans la poêle. Il ne reste plus qu'à dresser.



Ce dimanche 3 novembre 2019, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous dévoile la recette du pavé de lieu aux endives et parmesan. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 03/11/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.