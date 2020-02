"Petit-déjeuner indispensable", "3 repas par jour", "grignotage interdit"... : le vrai du faux sur l'alimentation

Manger trois fois par jour sans sauter de repas, petit-déjeuner indispensable, grignotage déconseillé... Nombreux sont les préjugés à propos de l’alimentation et leurs conséquences sur la santé. Mais sont-ils tous véridiques ? Quel est le nombre de repas par jour dans l'idéal ? Lequel est le plus important ? Quelles sont les habitudes à éviter ? TF1 dresse le vrai du faux sur votre alimentation.

FAUX . Souvent considéré comme le repas le plus important de la journée, le petit-déjeuner ne serait finalement pas si indispensable à notre santé. Pourtant, nombreux sont les Français à consommer de manière conséquente dès le réveil. "Je mange du pain, du beurre, de la confiture, des fruits, du fromage blanc, des laitages et du thé", énumère une dame au micro de TF1, dans la vidéo en tête de cet article. "Le petit déjeuner est une règle d’or", selon elle.

FAUX. Toujours selon les scientifiques, il n'existe qu'une règle cruciale : manger lorsque nous avons faim. Pourtant, dans la pensée générale, "ce n’est pas bon de sauter un repas", résume une consommatrice au micro de TF1. Mais ce ne serait finalement pas si mauvais pour la santé, à en croire de plus en plus de médecins. "Aujourd’hui en France, on ne meurt pas de faim mais plutôt d’excès", explique le docteur Frédéric Saldmann, nutritionniste. "Il faut limiter nos apports pour arriver si possible à deux repas par jour, ce qui est amplement suffisant", détaille l’auteur du livre On n’est jamais mieux soigné que par soi-même.