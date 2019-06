Peut-on vraiment en boire jusqu’à 25 tasses par jour comme l’affirme une étude ? Le vrai du faux sur le café

Il y a un mois, nous vous parlions d'une étude réalisée par l'University of South Australia qui, après avoir étudié les données de santé de 350.000 personnes, affirmait que boire six tasses, ou plus, de café par jour augmentait le risque de maladie cardiaque de 22%. Ces jours-ci pourtant, une nouvelle étude de l'Université Queen Mary de Londres, réalisée sur 8.000 participants, conclut qu'il est possible de boire jusqu'à... 25 tasses de café par jour sans éprouver le moindre problème cardiaque.





Depuis longtemps, les effets de cette boisson parmi les plus consommées au monde fascinent. Par le biais d'études, les scientifiques tentent de mettre au jour ces secrets, mais avec des résultats souvent contradictoires. Pour tenter de démêler le vrai du faux, nous avons posé nos questions à Astrid Nehlig, directrice de recherches émérite à l'Inserm et auteure de l'ouvrage Café et santé, paru aux éditions EDP Sciences en 2016.