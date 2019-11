Poisson : le fumer, c'est l'adopter

Depuis une trentaine d'années, le goût fumé est devenu à la mode. Le fumage n'est plus un moyen de conservation mais consiste à aromatiser et donner du goût aux poissons. Si le saumon reste la star, la truite est également délicieuse et a l'avantage de la production ainsi que de l'élevage français. Olivier Poels nous parle du fumage à chaud et à froid. Quels sont les avantages de ces deux techniques ? Qu'en est-il des maquereaux ?



