Le chef David Le Quellec, du Moulin Rouge de Paris, nous livre les ingrédients pour faire du pot au feu au foie gras avec uniquement des produits de saison. Il nous faut d'abord des légumes, notamment du poireau, de l'oignon, des navets et des carottes. Pour les viandes, il faut du paleron, de la queue de bœuf et des os à moelle. Et enfin, le centre du plat, qui est le foie gras et le petit plaisir du moment, la truffe. Préparez les légumes puis laissez-les bouillir avec les viandes pendant 7 heures environ. Après ce délai, filtrez le bouillon pour y pocher le foie pendant une quinzaine de minutes. Une fois le dressage fini, râpez la truffe par-dessus pour compléter les saveurs du plat.



Ce dimanche 22 décembre 2019, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous livre la recette du pot au feu au foie gras. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.