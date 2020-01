Poulet rôti : pourquoi les Français en raffolent-ils toujours ?

Le poulet est une star des réunions familiales. Nous en consommons un milliard et demi chaque année. Même dans les supermarchés, le poulet rôti est proposé à l'entrée. C'est un marché porteur, des camions rôtisserie fleurissent partout dans l'Hexagone. Avec une consommation en hausse de 3% par an, il séduit même le plus grand cuisinier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.