Pratiquer le jeûne séquentiel pour perdre du poids et avoir une meilleure santé

Le jeûne séquentiel consiste à arrêter de manger pendant douze ou quatorze heures d'affilée. Pour perdre du poids et avoir une meilleure santé, le docteur Frédéric Saldmann suggère de le faire tous les jours. Selon lui, le repas le plus important, c'est le déjeuner, donc il faudra se passer soit du petit déjeuner, soit du dîner. Durant le jeûne, on peut très bien boire de l'eau ou de la tisane. Quels sont les bienfaits du jeûne séquentiel au final ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.