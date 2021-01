Quatre à table : du pain dans les plats

Frais ou rassis, de seigle ou brioché, le pain a sa place de l'entrée au dessert et bien au-delà. Et c'est le chef Maxime Schelstraete qui a accepté de relever le défi du Quatre à table du jour. Place aux courses. Pour le plat, nous aurons besoin de la farce d'agneau, du potimarron et autres légumes. Pour le dessert, le chef propose de faire du pouding. Pour l'entrée, il a des envies de moules. Avec un reste de 3,67 euros sur le budget, nous allons passer à la boulangerie pour acheter du pain.

Après les courses, direction la cuisine. Avec le lait et les œufs, Maxime prépare une crème dans laquelle on va faire tremper le pain blanc rassis. En attendant, les pommes sont découpées en petits morceaux, jetées dans une poêle chaude et napées dans une cassonade. Quand le pouding est prêt, il faut le mettre au four pour 20 minutes de cuisson. Pour le plat, on va faire suer dans une poêle des oignons, des lamelles de poireaux, des morceaux de carottes et de panais. Pendant ce temps, on découpe les pains de seigle rassis. Place au dressage pour finir.