Quatre à table : la coquille Saint-Jacques à l'honneur

Les coquilles Saint-Jacques font partie des mets les plus délicats. Pourtant, elles sont faciles à cuisiner et ont un faible apport calorique. Pour honorer notre Quatre à table de ce 14 décembre 2019, Jean-Marc Daubert a accepté de relever le défi de nous préparer un menu à base de ce produit avec seulement 30 euros : carpaccio de coquilles Saint-Jacques "à la Daubert" en entrée, coquilles Saint-Jacques snakées et sa fondue de poireaux comme plat principal, enfin, tarte tatin dans sa coquille au dessert.



