Quatre à table : la tomate à toutes les sauces

Avec un budget de 28,84 euros, la cheffe Florence Grave nous prépare un menu complet à base de tomates. Pour l'entrée, elle prépare une eau de tomate de deux litres et fait confire 250 g de tomates cerises avec des fleurs de tagète. Ensuite, elle dépose La Gaillette de chèvre et arrose le tout avec le jus. Pour le plat principal, la cheffe fait cuire des filets de poulet fermier et dresse l'assiette avec du cœur de bœuf mélangé avec quelques branches de fenouil et des coques. En guise de dessert, la cheffe Florence Grave sert un sorbet de tomates avec de l'estragon et des cerises, un feu d'artifice de saveurs.



Ce samedi 1er août 2020, Florence Grave, cheffe du "Bloempot" à Lille, nous propose un menu complet consacré aux tomates. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/08/2020 présentée par Justine Corbillon sur LCI.