Quatre à table : le festin de châtaignes, une tradition de la Toussaint

A la Toussaint, le festin de châtaignes accompagne les repas de famille. C'est la raison pour laquelle ces fruits de saison serviront d'ingrédients de base au menu de notre Quatre à table. Nos restaurateurs, Yoann Dagorne et Gwenaëlle Beyrand, ont concocté une brunoise de butternut avec des miettes de châtaignes en entrée. La crème avec la purée de pommes de terre et des filets de poulet garnis serviront de plat principal, précédant, en dessert, la faisselle aux châtaignes confites.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.