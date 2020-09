Quatre à table : le menu "simplissime" de Jean-François Maillet pour 30 euros

GASTRONOMIE - Le cuisinier et photographe Jean-François Maillet est fasciné par les recettes "simplissimes" mais tout autant savoureuses. Il en a fait un défi ce samedi avec un budget de 30 euros.

Ce samedi, Jean-François Maillet a accepté de relever notre défi : cuisiner un plat authentique avec 30 euros. Pour cela, il nous a concocté une recette qui met à l'honneur la simplicité et la récupération. Au menu : des courgettes mimosa en guise d'entrée légère, du poulet à l'estragon radis roses pour le plat principal ainsi que du gratin de figues au dessert. En bon accommodateur des restes, le chef a même pu nous préparer un cake vert aux herbes et un pilon de poulet exotique.

Les recettes

Courgettes mimosa Pour 4 personnes : Préparation 10 min Cuisson 11 min 1 grosse courgette 2 œufs 1 orange 6 cuillères à soupe d’huile d’olive Sel, poivre Equeutez et découpez la courgette en gros bâtonnets, ébouillantez- les 1 min. Faites cuire les œufs 10 min et les éplucher. Effeuillez la moitié de la botte de basilic. Mélangez les zestes et le jus de l’orange avec l’huile d’olive. Disposez les courgettes dans un plat, répartissez les feuilles de basilic puis ajoutez la vinaigrette à l’orange. Au moment de déguster répartissez sur le dessus, les œufs durs hachés à la moulinette. Salez, poivrez et dégustez.

Poulet à l’estragon et radis roses Pour 4 personnes : Préparation 10 min Cuisson 45 min 4 cuisses de poulet (faites découper les pilons par votre boucher pour réaliser une autre recette). OU 4 hauts de cuisse de poulet 1 grosse botte de radis rose 8 petites pomme de terre ( grenailles) 1 botte d’estragon 4 cuillères à soupe d’huile d’olive Sel, poivre Préchauffez votre four à 180°C. Lavez les pommes de terre, Lavez et équeutez les radis. (Réservez les fanes pour la recette du cake vert). Répartissez l’estragon sous la peau des hauts de cuisses de poulet. Répartissez les radis, les pommes de terre et les morceaux de poulet dans un plat a four. Ajoutez 1 verre d’eau, salez , poivrez et enfournez 45 min. Arrosez de temps en temps avec le jus de cuisson. Posez le plat sur la table et dégustez.

Gratin de figues Pour 4 personnes : Préparation 5 min Cuisson 10 min 12 figues fraiches 4 cuillères à soupe de crème épaisse (ou liquide) 1 œuf 2 cuillères à soupe de sucre cassonade Préchauffez votre four ( fonction grill) à 180°C. Lavez, équeutez et découpez les figues en 4 et répartissez-les dans 4 plats à gratin ( ou un grand plat). Fouettez l’œuf avec la crème et le sucre, répartissez sur les figues et enfournez 10 min. dégustez tiède ou froid.

Cake vert aux herbes Pour 6 personnes : Préparation 15 min Cuisson 45 min Les fanes d’une botte de radis 1 botte d’estragon 1 botte de basilic 3 œufs 150g de farine 1 sachet de levure chimique 150g de fromage râpé 8 cl d’huile d’olive Sel, poivre Préchauffez le four à 180°C. Lavez et séchez les fanes de radis et les herbes, puis découpez les avec des ciseaux. Fouettez les œufs, ajoutez la farine, la levure, l’huile, le fromage râpé et les herbes mélangées, salez, poivrez. Versez la pâte dans un moule à cake (idéalement antiadhésif) et enfournez 45 min.

Pilon de poulet exotique Pour 4 personnes : Préparation 1 min Cuisson 20 min 4 pilons de poulet 2 cuillères à soupe de curry 1 cuillère à soupe d’huile 1 yaourt Préchauffez le four à 180°C. Recouvrez les pilons de poulet avec 1 cuillère de curry, placez les dans un plat à four, ajoutez l’huile, salez, poivrez et enfournez 25 min. mélangez le yaourt avec le reste du curry. Dégustez le poulet chaud avec la sauce.

