Quatre à table : un brunch simple, sain et savoureux avec Yann Couvreur

Cette période de confinement est l'occasion idéale pour préparer un brunch. C'est ce que le chef pâtissier Yann Couvreur a décidé de nous concocter dans notre Quatre à table de ce samedi. Pour ce faire, il a commencé par le plus long à cuire : un clafoutis de framboises et rhubarbe. Il a ensuite enchaîné avec une tarte fine aux légumes qui va donner une touche salée au brunch. Enfin, le chef a préparé du jus de concombre et de citron vert, un bol de granola et une pâte à tartiner aux noisettes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.