Quatre à table : un menu 100% poisson

Cette semaine, les chefs Gilles Poudras et Michel Bruno nous ont proposé un menu gourmand et frais à base de poisson pour notre Quatre à table. En entrée, ils ont concocté du bulot accompagné d'une préparation de tomates et d'oignon assaisonnés à la normande. Pour le plat principal, des filets de lisette avec des épinards et de la pomme de terre. Enfin, un étonnant desst à base : du carrelet accompagné d'un suprême d'agrumes et des pommes en dés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.