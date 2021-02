Quatre à table : un menu 100% vietnamien

En cuisine, on va commencer par la préparation du bouillon. Pour la farce des nems, il faut émincer les vermicelles, la carotte et les champignons. Ils seront ensuite mélangés avec la viande de porc hachée et les oignons, puis assaisonnés et enroulés dans la galette de riz. Pour le dessert, les perles de tapioca cuisent dans du lait de coco. On y ajoute la banane et le tour est joué. Une fois la soupe prête, il ne reste qu'à dresser avec la pâte fraîche et le steak émincé. C'est un plat équilibré, festif et raisonnable.