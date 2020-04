Quatre à table : un menu à grignoter du bout des doigts

Les repas sont une affaire sérieuse pour Stéphanie Le Quellec, cheffe étoilée et mère de trois garçons, dont deux ados. Pour leur faire plaisir, elle a concocté un menu à grignoter dans le Quatre table de ce samedi. En entrée, place à une bonne dose de vitamines et de minéraux avec un guacamole accompagné de focaccia. Puis, elle a préparé un délicieux beignet de carrelet avec une sauce légère pour le plat principal et un cookie géant en guise de dessert.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.