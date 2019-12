Quatre à table : un menu étoilé pour le réveillon

LE WE 13h

Qui dit réveillon dit repas chic. Ce 28 décembre 2019, le chef Éric Frechon relève le défi en acceptant de nous préparer un menu étoilé pour cette occasion. En entrée, il nous faut des coquilles Saint-Jacques ainsi que des huîtres au citron et au gingembre. Pour le plat de résistance, un croustillant de saumon frais saupoudré d'épices indiennes, puis de l'ananas avec de la grenadelle étalés en carpaccio en guise de dessert. Le tout nous a coûté 43,68 euros seulement.



