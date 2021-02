Quatre à table : un menu qui respecte l'environnement

Le chef Michel Roth et le fondateur de la charte "Less Saves The Planet", Fadi Abou, nous préparent un repas respectueux de l'environnement à Metz (Moselle). Pour l'entrée et le dessert, ils ont choisi un fromage local en toute petite quantité et des poires, car leur production figure parmi les plus respectueuses de l'équilibre environnemental. Des navets, du chou kale, des betteraves et des poireaux sont nécessaires pour un panaché de légumes de saison. À la boucherie, même si le bœuf a une empreinte écologique forte, il n'est pas question de se priver. Les portions seront néanmoins limitées à 130 grammes par personne au maximum.