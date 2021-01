Quatre à table : un menu riche en couleurs en Guadeloupe

À quelques kilomètres de la pointe des Châteaux et sa mer agitée, nous retrouvons les chefs Arnaud Bloquel et Dave Pakiry au marché aux poissons de Saint-François, en Guadeloupe. Sur place, c'est la pêche du jour et le budget qui décident du menu. Puisque la langouste est trop chère, nos cuisiniers ont préféré acheter quatre tranches de ton. Celles-ci feront un bon ingrédient pour le tartare en entrée. Et pour le plat principal, place au poisson-perroquet, un incontournable des mers tropicales. Le rapport qualité-prix est imbattable. Ils se sont ensuite tournés vers les produits locaux : ignames, madères et patates douces pour l'accompagnement.