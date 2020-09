Quatre à table : un menu spécial fraîcheur

C'est à Cannes (Alpes-Maritimes) que nous retrouvons la cheffe Laela Mouhamou. Avant de passer en cuisine, direction le marché Forville pour se procurer des fruits et légumes bien frais. On est ensuite passé chez le boucher pour acheter de la viande. Enfin, chez le poissonnier, on a opté pour le maquereau. Au menu : du carpaccio de veau en guise d'entrée, du ceviche de poisson pour le plat principal et de la soupe de framboises pour le dessert.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.