Quatre à table : un repas de Noël traditionnel finlandais

Dans le Quatre à table du jour, notre chef s'est lancé dans le défi de préparer un repas traditionnel de Noël finlandais avec un budget de 40 euros. Il nous a fallu notamment du beurre, des œufs et des prunes pour la tarte en pâte feuilletée en guise de dessert, puis, de la cannelle, du gingembre et de la cardamome. Les épices sont des incontournables dans la cuisine des pays du Nord. Enfin, du saumon qu'on va mariner avec du sel, de la vodka finlandaise et de l'aneth. Découvrez en images la préparation et le dressage des plats.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.