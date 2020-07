Quatre à table : un repas spécial bonne mine

Selon le Dr Olivier Courtin-Clarins, il existe des points communs entre cosmétique et alimentation. Tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit ont une influence sur la peau et le teint. Pour garder une bonne mine durant l'été, quoi de mieux qu'un menu coloré et vitaminé : des carottes confites au jus d'orange saupoudrées de curcuma pour l'entrée, un mille-feuilles de légumes pour le plat principal et de la mousse au chocolat avec des framboises acidulées pour le dessert.



