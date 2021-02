Quatre à table : un repas spécial Saint-Valentin

Pour notre Quatre à table de ce samedi, Manon Ibert, chef d'un restaurant lillois, nous concocte un menu spécial Saint-Valentin. On commence par acheter les ingrédients sur le marché de Lille. On prendra des fruits et légumes, ainsi que d'autres ingrédients : pommes et betteraves pour leur couleur, de la mâche, un poireau et du chèvre frais. Pour l'entrée, Manon a prévu un bouquet de fleurs avec la betterave. Le plat sera constitué d'un filet de lotte au jardin d'eden et des gaufres gourmandes en guise de dessert.

Pour la préparation, on mélange du fromage de chèvre frais avec de la crème et des graines de tournesol. Cette petite farce est à placer dans de fines rondelles de betterave pliées. L'entrée sera accompagnée d'un bouillon umami. Pour le plat, on prépare une vinaigrette avec des pommes, des échalotes et de l'huile. On dépose ensuite le poisson cuit sur un lit de poireaux agrémenté de mâches et la vinaigrette. Enfin, avec un peu de farine, du lait du beurre et un œuf, on obtient une pâte à gaufres. On lui donne la forme d'un cœur avant de recouvrir le dessert d'un chocolat fondu, d'amendes et d'une chantilly.