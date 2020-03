Quatre à table : un repas vitaminé

La transition entre l'hiver et le printemps est une période riche en couleurs sur les étals des marchés. Les chefs Christophe Le Cordier et Jean-François Maleyran nous ont donc concocté un menu vitaminé, coloré et savoureux pour notre Quatre à table de ce samedi. En entrée, une tarte fine aux légumes et crudités. Pour le plat principal, place au filet de poulet farci aux échalotes et aux champignons de Paris, et un tartare de kiwis et poires nappée d'un sirop de sucre et d'eau en guise de dessert.