Recette confinée : poulet curry-pommes-coco

Pour concocter le poulet curry-pommes-coco, nous avons besoin d'un morceau de poulet, d'une pomme, d'un poivron et d'une échalote émincée. Il faut également une cuillère à soupe de curry, 10 cl de vin blanc et 25 cl de lait de coco. Pour commencer, émincer le poulet en assez gros morceaux puis découper la pomme et le poivron en petits parts après les avoir épulcher. Ensuite, ajouter un peu de matière grasse dans la poèle puis les échalotes, le poulet et le poivron. Laisser mijoter une minute avant d'y rajouter le curry, le vin blanc et le lait de coco. Les pommes, quant à elles, doivent être rajoutées à la fin pour qu'elles gardent leur croquant.



Ce samedi 25 avril 2020, Olivier Poels, dans sa chronique "Recette confinée", nous prépare du poulet curry-pommes-coco. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 25/04/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.