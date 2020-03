Recette confinée : un gâteau en famille

Pour ce fondant au chocolat fait maison, il faut : 4 oeufs, 170g de chocolat, 10g de beurre, 85g de sucre glace et 50g de farine. Faites fondre le chocolat dans une casserole en y ajoutant les morceaux de beurre. Dans un bol, assemblez le sucre glace, la farine et cassez les 4 oeufs entiers. Une fois le chocolat fondu légèrement refroidi, l'assembler au contenu du bol et bien homogénéiser le tout. Ensuite, versez la composition dans un moule, et enfournez à 200° pendant une quinzaine de minutes. Le fondant est prêt !



Ce dimanche 29 mars 2020, Olivier Poels dans la chronique "La recette du dimanche", nous guide pour faire un fondant au chocolat. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 29/03/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.