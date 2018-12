VIDÉO - Repas de Noël : savez-vous combien de calories vous aller ingurgiter ?

Ah Noël, ce moment convivial où toutes les générations sont conviées autour d'un repas gargantuesque qui dure plusieurs heures. Apéritif, petits fours, entrée, plat, fromage, dessert et digestif... Il est rare qu'on en sorte sans avoir le ventre plein.





Mais combien de calories ingurgitons-nous en moyenne lors de ce fameux dîner ? En partant d'un menu classique, foie gras et saumon en entrée, chapon, pommes de terre sautées et haricots verts en plat, fromage et bûche de Noël pour finir, LCI a pris sa calculette et vous dit tout sur ce festin aussi chaleureux que calorique.